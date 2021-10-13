أبرز تصريحات عبدالله بن زايد حول بلادنا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، أن دولة الإمارات تتطلع إلى إنهاء النزاع في اليمن بأسرع وقت والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة إعماره.



وأضاف، خلال لقاء نظيريه الأمريكي والإسرائيلي، أنه:" لا يجب أن يكون هناك "حزب الله" جديد في اليمن يهدد حدود السعودية".

واستطرد:" يجب أن نرسخ فهما دوليا عميقا بضرورة عدم تكرار تجربة جنوب لبنان في اليمن".

وقدم وزير الخارجية الإماراتي التحية إلى الولايات المتحدة على جهدها لبناء الجسور بين الإمارات وإسرائيل باعتبارهما دولتين ناجحتين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات نجحت في بناء دولة تحترم التسامح والتعايش وسيكون لذلك أثر كبير على المنطقة.

وتابع:الولايات المتحدة تعطي رسالة للعالم أنها تتعامل بجدية مع المتغيرات في منطقتنا"، معربا عن أمله في أن تشجع علاقات الإمارات وإسرائيل أطرافا أخرى على الانخراط في السلام.

وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد أنه "سأزور إسرائيل قريبًا تلبية لدعوة من نظيري الإسرائيلي"، مؤكدا أنه:" نتطلع للتعاون التكنولوجي المشترك مع إسرائيل".

وأضاف:" لا نستطيع الحوار بشأن السلام في المنطقة دون أن يكون الفلسطينيين عنصرا أساسيا في النقاش "

وخلال القمة الثلاثية في واشنطن، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن علاقة بلاده مع الإمارات مبنية على الشراكة والصداقة ومكافحة العنف والإرهاب ونشر التسامح.

وأضاف لابيد، أن "إسرائيل والإمارات أصبحتا شريكتين على أساس من القيم المشتركة".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "نكتب فصلا جديدا من التاريخ على أساس من الأمل".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات الإبراهيمية قصة نجاح ونتطلع إلى توسيع نطاقها".

ولفت إلى أن "كل تأجيل لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي يقرب إيران من القدرة على إنتاج سلاح نووي".

وأشار لابيد إلى أن "إيران أصبحت عنصرا مهددا للأمن في المنطقة بتطوير نظامها النووي والاقتراب من إنتاج صواريخ باليستية".

وتابع: "لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

واستطرد: "لدينا خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية في ردع إيران عن تطوير برنامجها النووي".