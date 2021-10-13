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تكريم أوائل طلاب وطالبات صفوف ذوي الهمم للمعاقين حركيا بمديرية القطن

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اليمن العربي - القطن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - القطن

كرمت إدارة مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي للبنات بمديرية القطن أوائل طلاب وطالبات صفوف الهمم للمعاقين حركيا للعام الدراسي 2020-2021.

 

جاء ذلك التكريم في الحفل الذي أقامته مدرسة الزهراء لتكريم الطالبات المتفوقات وعدد من الشخصيات ذات الأثر الإجتماعي والتربوي والتعليمي وبعض المعلمين والمعلمات المتقاعدين والشخصيات والجهات الداعمة.

 

كما يأتي هذا الحفل برعاية كريمة من الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، والأستاذ عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي وإشراف إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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