بن ياسر يطلع على عمل الصندوق الخيري ويوجه بصرف المساعدات العلاجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي على سير عمل الصندوق الخيري بالمحافظة وذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي للصندوق الخيري الاستاذ حازم محمد كدة.



وأشار المحافظ بن ياسر خلال اللقاءً إلى ضرورة تطوير عمل الصندوق الخيري وتجاوز كافة الصعوبات ، موجهاً في نفس الوقت باعتماد صرف المساعدات العلاجية للمستفيدين من الصندوق ، شاكراً جهود القائمين على الصندوق .

من جانبه شكر المدير التنفيذي للصندوق الخيري الاستاذ حازم محمد كدة السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر على دعمها المتواصل للصندوق موضحاً أنه تم في اللقاء وضع فكرة انشاء صيدلية خاصة لمساعدة الناس خصوصاً في العمليات الصغرى وتوفير أدوات العمليات الجراحية.