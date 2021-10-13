الداخلية تشيع جثامين ثلاثة من ضباطها استشهدوا بعمل إرهابي في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

جرى اليوم بمطار سيئون الدولي محافظة حضرموت، تشييع جثامين ثلاثة ضباط من منتسبي وزارة الداخلية استشهدوا بحادث إرهابي بسيئون .



وفي موكب جنائزي مهيب يتقدمه وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف وعدد من رجال الامن والشرطة ، ودعت وزارة الداخلية ثلاثة من خيرة ضباطها وهم العقيد مروان صالح صايل والمقدم احمد حمود الحميدي والرائد عبدالمجيد حسين العجاج.

وتم نقل جثامين الشهداء عبر طائرة عمودية الى محافظة مأرب حيث سيوارى جثمانهم الطاهر هناك .

وكانت وزارة الداخلية نعت، الاثنين الماضي استشهاد ثلاثة من خيرة ضباطها، إثر عمل إرهابي بزرع عبوة ناسفة بمركبتهم وانفجارها، بمديرية سيئون في وادي حضرموت.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت الضباط لن تثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.

ودعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين للقيام بالدور المكمل للأجهزة الأمنية في التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق الأرواح البريئة