شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن بانفجار لغم حوثي شرقي العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أصيب مواطن، الأربعاء، 13/تشرين الأول/2021 بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وذكر المرصد اليمني للألغام، أن (سام محمد محمد الحنيشي) أصيب بانفجار لغم للحوثيين أثناء عمله في مزرعته بمنطقة المدفون بمديرية نهم.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إصابة ستة مدنيين منهم ثلاثة أطفال في انفجار ألغام للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف