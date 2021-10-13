القبض على مقيم يمني في السعودية احتال على كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استغل مقيم من الجنسية اليمنية في المملكة العربية السعودية فئة كبار السن، الذين يقصدون أجهزة الصراف الآلي، وذلك لسلبهم أموالهم، عن طريق الاحتيال بدعوى مساعدتهم.



وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة (محل الواقعة) من إلقاء القبض على المقيم بعد استيلائه على مبلغ بلغت قيمته 47 ألف ريال (12,690 دولار).

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن ”المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر“.

وأضاف المتحدث أن ”المقيم ارتكب عدة حوادث جنائية، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، ثم ادعاء مساعدتهم، حيث يقوم حينها باستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية“.

وأكد أنه جرى إيقاف المقيم، الذي استولى من خلال عمليات احتياله على 47 ألف ريال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة