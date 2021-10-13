العشبي يطلع مسوؤل باكستاني على التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى اسلام اباد محمد العشبي، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الاوسط جافيد عمراني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واطلع السفير العشبي المسؤول الباكستاني، على تطورات الاوضاع في بلادنا، والتصعيد العسكري الذي تشنه المليشيات الحوثية على المناطق الامنة واستهدافها للتجمعات السكانية بالصواريخ البالستية والمدفعية والمسيرات، واستمرار رفضها لاي مبادرة لوقف نزيف الدم اليمني والجنوح للسلام.

من جانبه، جدد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الاوسط، دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف الحرب والمعاناة الانسانية واحلال السلام والامن والاستقرار في اليمن.