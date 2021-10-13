شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يزور اسرة الشهيد الاعلامي طارق مصطفى ويقدم واجب العزاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام/ السلطة المحلية عدن

زار محافظ العاصمة الاستاذ احمد حامد لملس منزل الشهيد المصور الإعلامي طارق مصطفى الذي استشهد جراء انفجار ارهابي استهدف موكب محافظ عدن وسقط على اثره اربعة شهداء وعدد من الجرحى من الطاقم الاعلامي والامني للمحافظ

واثناء الزيارة قدم لملس واجب العزاء لاسرة الشهيد طارق مبتهلا الى المولى ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

هذا وقد كان محافظ عدن قد وجه بتسوية اوضاع الشهداء وفق اللوائح والانظمة المعمول بها وفق قانون السلطة المحلية كونهم قضوا اثناء دوامهم الرسمي كما وجه بمتابعة اوضاع الجرحى متمنيًا لهم الشفاء العاجل