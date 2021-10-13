شكرا لبحثكم عن خبر عقد مباحثات يمنية مصرية لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم بالقاهرة مع وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، التعاون بين البلدين في المجالات الطبية والدوائية.
وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتفعيل التعاون في مجال تدريب وتأهيل الاطباء اليمنيين واستيعابهم في برنامج الزمالة المصرية، بالاضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير القطاع الصحي في اليمن.
وثمن وزير الصحة، دعم مصر لليمن وشعبها في الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأشاد الوزير بحيبح بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
بدورها، أبدت وزيرة الصحة المصرية، الاستعداد للعمل على تقديم التسهيلات الممكنة فيما يتعلق بمجال التدريب واستيعاب الاطباء في برامج الزمالة وتبادل الخبرات لبناء المنظومة الصحية في اليمن.
كما وجهت بتجهيز شحنات دعم طبي وإرسالها بصوره عاجلة الي اليمن.
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