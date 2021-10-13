شكرا لبحثكم عن خبر للصحة تخول مكاتبها بالمحافظات منح شهادات تطعيم كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *مصدر مسؤول بوزارة الصحة: تم ايكال مهمة إصدار الشهادات الصحية وتعديل بياناتها لمكاتب الصحة بالمحافظات.*

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان إن الوزارة أوكلت مهمة إرسال روابط الشهادات الصحية لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتعديل بياناتها وتصحيحها لمكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات.

وأفاد المصدر في بلاغ صحفي، أن إيكال قيادة الوزارة المهمة لمكاتب وزارة الصحة جاء لأجل التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة عن الاستمرار بالتطعيم بلقاح استرازينيكا في جميع المراكز الصحية المعلنة بجميع المحافظات دون الحاجة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 16 أكتوبر 2021.

ووفق إعلان الوزارة، فقد استكمل تطعيم جميع المسجلين للقاح استرازينيكا للجرعتين الأولى والثانية في المنصة الخاصة بوزارة الصحة للتسجيل المسبق في جميع المحافظات.