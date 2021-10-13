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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد : عامل نظافة في عدن بشهادة جامعية

مناشدات بترقية جامعي من عمله الميداني في صندوق النظافة بعدن

عدن/ خاص

ناشد الأهالي بعدن صندوق النظافة والتحسين بتغيير وظيفة سالم محمد بن محمد علي من عامل النظافة إلى إداري في الصندوق وذلك تكريما له بعد تخرجه من الجامعة مؤخرا.

وقال الأهلي: أن عامل النظافة سالم محمد يعمل لسنوات في صندوق النظافة بعدن بتفاني وإخلاص ولم يمنعه عمله من مواصلة التحصيل العلمي حتى الحصول على شهادة البكالوريوس، وإزاء هذا لابد من تكريمه بتحويله من عامل كنس إلى إداري في الصندوق وهو العامل الذي يحمل شهادة جامعية".

وإلى جانب تخرجه من الكلية العليا للقرآن الكريم من مساق البكالاريوس يشغل سالم محمد عامل نظافة وهو الوحيد من العاملين الذين يحملون الشهادات الجامعية؛ ما يستدعي تقديره وتكريمه على اجتهاده ومثابرته

هذا ويعمل صندوق النظافة والتحسين بعدن في نظافة المدينة ورفع أكوام القمامة من المكبات والتعشيب وزراعة الأشجار في الجولات والجزر ما بين الشوارع وغيرها.