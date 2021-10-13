شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تتحدث عن مساع لإقامة حوار يمني شامل لحل الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الخارجية الروسية أن بلادها تسعى إلى إقامة حوار يمني شامل لحل الأزمة في اليمن.



معبرة عن قلقها إزاء استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بما فيها الأهداف المدنية في السعودية، واصفة ذلك بغير المبرر وغير المقبول.

ودعت في بيان لها أطراف الصراع إلى الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى تزايد عدد ضحايا هذا الصراع الذي طال أمده، كما دعتهم إلى إيقاف كافة الأعمال العسكرية، والانتقال إلى عملية مفاوضات شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة