العثور على جثة على جثة شاب عليها آثار طعن قرب زنجبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ أبين

عثر سكان محليون، مساء أمس الثلاثاء، على جثة شاب يرجح انه توفي متأثرًا بإصابة تعرض لها في ذراعه في منطقة الكود التابعة لمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي البلاد.



وقالت مصادر محلية إن السكان في منطقة الكود لاحظوا وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره مرمية بالقرب من مبنى الأبحاث الزراعي في منطقة الكود عند مدخل مديرية زنجبار من اتجاه مدينة عدن.

وتعرض الشاب على ما يبدو لإصابة بآلة حادة في ذراعه الأيسر أسفرت عن نزيف للدماء ما أدى لوفاته فيما لم تتبين دوافع الحادثة حتى الآن.

ونقلت جثة الشاب إلى مستشفى الرازي في منطقة المخزن التابعة لمديرية خنفر غربي المحافظة