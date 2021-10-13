الارياني: نفاذ مخزون العبدية من الأدوية والغذاء وتوقف المستشفى الوحيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، التحذير من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران المتواصل على مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، منذ قرابة الشهر.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان حصار مليشيا الحوثي المطبق على المديرية ادى الى نفاذ مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية جراء نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل‏.

واشار الارياني الى اصابة 160 مدني بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي العشوائي بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر اخلائهم لمناطق أخرى جراء الحصار‏.

وأكد الارياني، استهداف مليشيا الحوثي اكثر من 500 منزل في قرى (شعب الجنع، درب الحبه، النمصية المذود، الشيب الخالفه، الملاحة، الركبه، ثمده، القرية، الحيد الأحمر، الجديدة، المكنة، الحقل، خليلة، وادي الاقطع،الثافرة)، واستهداف قناصتها كل جسم متحرك في قرى (الحجلة، المذود، النمصية)‏.

واستغرب الارياني الصمت المخزي للمجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في ‎مديرية العبدية..داعياً لممارسة الضغوط لرفع الحصار وفتح خط أمن لإخلاء الجرحى والمرضى ومرور المساعدات الغذائية والدوائية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بادانة واضحة لجريمة حصار مليشيا الحوثي لعشرات الالاف من المدنيين وحرمانهم من كل وسائل الحياة بهدف تجويعهم وقتلهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الاركان وجريمة ضد الانسانية، والعمل على تصنيف المليشيا "منظمة ارهابية" ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".