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عاجل.. التحالف يدمر زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي ويحبط هجوما وشيكا

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة ، تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي، وإحباط هجومين كانا على وشك التنفيذ.

وقال التحالف في بيان اليوم الأربعاء إن الميليشيات الحوثيية مستمرة في تهديد الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

مؤكدا أن تلك الملشيات مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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