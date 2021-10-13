شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يدمر زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي ويحبط هجوما وشيكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي، وإحباط هجومين كانا على وشك التنفيذ.



وقال التحالف في بيان اليوم الأربعاء إن الميليشيات الحوثيية مستمرة في تهديد الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

مؤكدا أن تلك الملشيات مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة في اليمن.