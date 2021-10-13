استلام وتسليم بين مدير عام مديرية غيل باوزير السابق والحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

جرى اليوم، بمبنى السلطة المحلية لمديرية غيل باوزير عملية الاستلام والتسليم بين المدير السابق الدكتور عدنان محمد حمران والمدير الحالي سالم عبدالله العطيشي باوزير .



وخلال الاستلام والتسليم الذي حضره مدير عام ديوان محافظة حضرموت مصطفى شيبان بن اسحاق ومدير عام الشؤون القانونية بديوان م/حضرموت سالم ابوبكر كنيد وممثل عن مكتب وزارة المالية م/ حضرموت محسن محمد الشاؤوش، تم التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الاخوين.

وأشاد المدير العام الجديد الاخ سالم العطيشي باوزير بالجهود التي بذلها الدكتور عدنان حمران خلال فترة توليه إدارة المديرية لمدة أربعة أعوام في ظروف معقدة مشيراً إلى أن بصمات "حمران" ستظل محفورة في وجدان أبناء مديرية غيل باوزير.

بدوره هنأ الدكتور عدنان حمران المدير الجديد سالم العطيشي باوزير على نيلة ثقة قيادة المحافظة ممثلة في اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، وتمنى له التوفيق والنجاح في إدارة شؤون المديرية .

وأكد الدكتور عدنان أنه سيكون سندا وعونا في خدمة المديرية وأبنائها ووفيا لها متى ما تطلب الأمر ، داعياً أبناء مديرية غيل باوزير للإلتفاف حول المدير الجديد والوقوف إلى جانبة .