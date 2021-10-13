معين عبدالملك: نحن جاهزون للتصدّي للحملة الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن النظام الإيراني، يدفع مليشيا الحوثي، نحو مزيد من العنف في اليمن.



وحمل عبدالملك، في تصريحات أدلى بها من القاهرة، التي وصل إليها، يوم أمس الأول، في زيارة رسمية، الحوثيين، مسؤولية انفجار سيارة مفخّخة استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.

وقال إنه "تصعيد للعنف من قبل الحوثيين... النظام الإيراني يدفع الحوثيين نحو مزيد من العنف"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالمعارك الدائرة في مأرب، قال رئيس الحكومة، "نحن واثقون من أنّ مأرب لن تسقط. نحن جاهزون للتصدّي للحملة الحوثية"، مشدّداً على أنّ "المعركة ستحدّد مصير مستقبل اليمن".

وقال عبدالملك "لا نريد أن ينتهي الأمر باليمن ورقة مساومة. للأسف تراجع اليمن في قائمة أولويات المشاكل الإقليمية"