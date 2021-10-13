شكرا لبحثكم عن خبر الزعيم حسن باعوم يصل الى المهرة .. فيديو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل قبل قليل( 11صباح يوم الأربعاء 13 اكتوبر) إلى منفذ صرفيت بالمهرة حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير و استقلال الجنوب و رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري فادي حسن باعوم .
و كان في استقباله عدد من القيادات الحراكية و اعضاء من المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري .
وكان باعوم قد غادر اليمن قبل سنوات.
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