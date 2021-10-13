شكرا لبحثكم عن خبر رئيس هيئة المواصفات ومدير عام مطار عدن الدولي يحضران تدشين دورة تدريبية في العاصمة عدن لتدريب العاملين في المنافذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص عدن

دُشنت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الدورة التدريبية للعاملين في المنافذ حول الاجراءات الصحية، نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/قاسم محمد بحيبح.

حضر تدشين الدورة المهندس/حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والأستاذ/عبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن الدولي، والدكتور/جمال الماس مدير عام الادارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية، والدكتور/عبدالله الهدار المنسق الصحي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (الداعم للدورة)، والدكتورة/مكيكو القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية (الممول للدورة).

الدورة التدريبية نظمتها الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية والتي تم ترفيعها الى إدارة عامة بقرار من معالي وزير الصحة العامة والسكان كضرورة ملحة لمواكبة التطورات الدولية المتسارعة في مواجهة الأوبئة والأمراض المنقولة عبر الإنسان والحيوان في منافذ الدخول مع ما يشهده العالم اليوم من قلق دولي اتجاه جائحة كوفيد 19 المستجد.

الجدير بالذكر ان الدورة التدريبية تستهدف العاملين في المنافذ وتعتبر هذه الدورة هي الأولى واستهدفت 40 عاملا من أقسام مختلفة بمطار عدن الدولي كمرحلة أولى، باعتبار المطار منفذ جوي وحيوي هام، وستستمر الدورة لمدة 6 أيام للفترة 11-16/ أكتوبر/2021م، وهناك دورات لاحقة للمرحلة الثانية تستهدف بقية المنافذ البرية والبحرية.

خلال هذه الفترة سيتلقى المتدربون معلومات وافية حول الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أي أوبئة او امراض تؤثر على الصحة العامة لحماية البلد من اي اوبئة او امراض يحتمل انتقالها عبر المنافذ عن طريق الانسان او الحيوان، والتعريف بمهام هذه الادارة واختصاصها