شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص//. شبوة

اختتمت صباح اليوم في محافظة شبوة أعمال دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد التي نفذتها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

وشملت الدورة مشرفي التغذية والممرضين وقابلات المجتمع ومتطوعات صحة المجتمع العاملين في العربات المتنقلة ضمن مشروع تعزيز خدمات الرعاية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن.

وتلقى المتدربون على على مدى عشرة أيام معلومات وتدريبات عن سوء التغذية الحاد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة به وطرق تقديم الرعاية الصحية ومتابعة حالات الإصابة ومعالجتها وإخراجها إلى حالة الشفاء التام.

وعبر المتدربون عن شكرهم للجهات الداعمة والمشرفة والمنفذة على الجهود التي بذلت خلال فترة التدريب لرفع كفاءة العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ويأتي مشروع تعزيز خدمات الرعاية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة وتنفيذ الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.