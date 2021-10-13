شكرا لبحثكم عن خبر بحيبح يكشف تفاصيل وحقيقة سقوط مدينة الجوبة في مأرب بيد الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الكاتب والباحث السياسي والأمني محمد الولص بحيبح تفاصيل وحقيقة سقوط مدينة الجوبة في مأرب بيد الحوثيين.

وقال في منشور على حسابه في "فيس بوك" رصده "نافذة اليمن" "ماحدث في الجوبه هو تقدم للحوثي في مساحة تقارب 35٪ من مساحة الجوبه بعد معارك عنيفة منذ حوالي 20 يوما استخدم فيها الحوثي أسلحة نوعيه فتاكه يمتلكها منها المدفعية وعربات ال بي ام بي بأنواعها والطيران المسير بالتقنية الجديدة والمتطورة التي أصبحت لدى الحوثي إضافة إلى حشود كبيرة زج بها العدو الحوثي في معارك الجوبه.

أضاف "بعد أن أوقف الحوثي كل جبهاته للتفرغ لمعارك الجوبه وتوسعت جبهة الجوبه في أكثر من 65 كيلو الى حوالي 75 كيلو وحدث سقوط لبعض المواقع والحرب كر وفر والحرب سجال.

واكد بانه "لازالت حوالي 65٪ من مساحة المديرية بيد أبنائها والأحرار الذين معنا في ميادين الشرف وباذن الله تعالى أن يأتي الفرج والنصر قريبا.

واختتم منشوره بالقول "نبشركم انه وقع للحوثي طحن الطحن في كل المعارك في أطراف الجوبه ويشهدالله انه حصل له استنزاف كبير لايوصف بعون الله وان شاء الله ان يندم الحوثي على حروبه وتقدمه في حريب وعين وبيحان والجوبه وجبهات مأرب وغيرها بعون الله وقوته ومالنصر الا من عند الله.

وكانت قد تحدثت مصادر بأن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، تمكنت من السيطرة على عدد من مناطق مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب وانها أحكمت سيطرتها بعد دخول مدينة واسط في مديرية الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، في ظل اشتداد المعارك في جبهات أخرى في المحافظة.