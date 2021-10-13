شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الامن يكشف سبب الانفجار الشديد الذي هز العاصمة عدن قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل: انفجار شديد يهز العاصمة عدن قبل قليل .. وأكد مصدر أمني أن سبب الانفجار الذي سمع دويه يعود الى تفجير كمية من مخلفات الحرب في منطقة العلم شرقي العاصمة عدن

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