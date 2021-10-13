شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: القوات الحكومية استعادة الجوبة بالقتال المتلاحم من النقطة صفر باستخدام الركل والطحن بالسلاح الأبيض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مشهد أسطوري، أعادت معه حدة المعارك على أطراف مديرية الجوبة، جنوب مارب، القتال التقليدي، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي.

وروت مصادر ميدانية، أن الجانبيين خاضا قتال من نقط صفر ووصل حد الاشتباكات بالأيدي والقتال بالسلاح الأبيض " الجنبية".

ميدانيا تفيد المصادر، أن القوات الحكومية، استعادت مواقع خسرتها خلال الساعات الماضية، لم تعرف تفاصيل حولها.