شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: القوات الحكومية استعادة الجوبة بالقتال المتلاحم من النقطة صفر باستخدام الركل والطحن بالسلاح الأبيض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مشهد أسطوري، أعادت معه حدة المعارك على أطراف مديرية الجوبة، جنوب مارب، القتال التقليدي، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي.
وروت مصادر ميدانية، أن الجانبيين خاضا قتال من نقط صفر ووصل حد الاشتباكات بالأيدي والقتال بالسلاح الأبيض " الجنبية".
ميدانيا تفيد المصادر، أن القوات الحكومية، استعادت مواقع خسرتها خلال الساعات الماضية، لم تعرف تفاصيل حولها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: القوات الحكومية استعادة الجوبة بالقتال المتلاحم من النقطة صفر باستخدام الركل والطحن بالسلاح الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.