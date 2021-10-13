شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت : هؤلاء لن نبيع لهم شرائحنا الجديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت شركة عدن نت عن فئة لن تحصل على الشرائح الجديدة التي ستدشن بيعها.
وقالت إدارة شركة عدن نت:تم استئناف التسجيل بالموقع مجدداً، سيستمر فتح الموقع حتى تستكمل الطلبات المخصصة لهذا اليوم ومن ثم سيعاود الموقع إفتتاحه صباح الغد.
واكدت الشركة بأن لن يتم قبول أي شخص يمتلك مسبقاً شريحة عدن نت، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من العملاء الجدد.
واختتمت بقولها: وفي حال لم تستطيع الدخول للموقع نظراً للضغط الكبير أستمر بإعادة تحديث صفحة المتصفح ويفضل أن يكون عبر متصفح جوجل كروم حتى يتم فتح الموقع وإدخال البيانات المطلوبة.
رابط التسجيل ////
https://sales.adennet4g.net:8443
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