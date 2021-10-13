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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي حضرموت يدين عملية الداعية السيد طاهر حسين العطاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الخليج 365 - المكـلا
دانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بشدة عملية الاختطاف الآثمة التي تعرض لها المواطن المسالم ، المهتم بشؤون الأسرة ، الداعية السيد طاهر حسين العطاس ، من أمام منزله بمدينة تريم ، ونحمل قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون المسئولية الكاملة عن تلك العملية المرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً.
نص البيان :
تدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بشدة عملية الاختطاف الآثمة التي تعرض لها المواطن المسالم ، المهتم بشؤون الأسرة ، الداعية السيد طاهر حسين العطاس ، من أمام منزله بمدينة تريم ، من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية حتى اللحظة.
وتحمل الهيئة قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون المسؤولية الكاملة عن تلك العملية الآثمة ، التي تؤكد من جديد ، على عجز وفشل تلك المنطقة العسكرية في إيقاف الاغتيالات ، ومعالجة ملف الاختلالات الأمنية ، الذي يشهد تدهورا مستمرا ، بسبب تورط الكثير من عناصرها مع الجماعات الإرهابية .