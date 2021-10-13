انتقالي حضرموت يدين عملية الداعية السيد طاهر حسين العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بشدة عملية الاختطاف الآثمة التي تعرض لها المواطن المسالم ، المهتم بشؤون الأسرة ، الداعية السيد طاهر حسين العطاس ، من أمام منزله بمدينة تريم ، ونحمل قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون المسئولية الكاملة عن تلك العملية المرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً.



نص البيان :

تدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بشدة عملية الاختطاف الآثمة التي تعرض لها المواطن المسالم ، المهتم بشؤون الأسرة ، الداعية السيد طاهر حسين العطاس ، من أمام منزله بمدينة تريم ، من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وتحمل الهيئة قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون المسؤولية الكاملة عن تلك العملية الآثمة ، التي تؤكد من جديد ، على عجز وفشل تلك المنطقة العسكرية في إيقاف الاغتيالات ، ومعالجة ملف الاختلالات الأمنية ، الذي يشهد تدهورا مستمرا ، بسبب تورط الكثير من عناصرها مع الجماعات الإرهابية .