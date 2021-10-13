وزير الكهرباء يوجه بالتحقيق في قضية قطع غيار عثر عليها مدفونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

وجه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات مدير عام مؤسسة الكهرباء ومدير كهرباء عدن بسرعة التحقيق في قضية "قطع الغيار والمعدات التي عُثر عليها مدفونة تحت الأرض على مقربه من محطة الحسوة في مديرية البريقة التي تتبع كهرباء عدن" مطالباً الجهات المعنية بالتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والرفع بنتائج التحقيق باسرع وقت ممكن لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادثة وللوقوف على نتائجها ومحاسبة كل من يثبت تورطه.



وكانت عدد من المواقع الاخبارية قد تداولت خبراً، بأن قيادة كهرباء عدن ومسؤولين في محطه الحسوة قد عثروا خلال الأيام الماضية على قطع غيار مدفونة بطريقة توحي بأن هناك أيادٍ كانت تعمل على تخريب الكهرباء بصورة ممنهجة.

وتجدر الاشارة الى إن قطع الغيار التي تم دفنها كانت معظمها جديدة تم شراؤها بأموال طائلة لإصلاح بعض المولدات.