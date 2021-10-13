شركة بترومسيلة تموّل تنفيذ ثلاثةَ مشاريع تنموية بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - تريم

مولت شركة بترومسيلة تنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية في قطاعات التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب في قرى الصاري وشريوف ومنطقة مشغة بمديرية تريم.



وقام المدير العام لمديرية تريم رئيس المجلس المحلي خالد عوض هويدي صباح اليوم بتدشين العمل في مشروع بناء ثلاثة صفوف إضافية بمدرسة الصاري الأساسية.

ويأتي تنفيذ المشروع لتلبية حاجة المدرسة في زيادة الغرف الدراسية لزيادة الطاقة الاستيعابية حيث يدرس بها حاليا مائة وثمانية وستون تلميذ وتلميذة.

وسلمت شركة بترومسيلة الوحدة الصحية بمنطقة شريوف مولدا كهربائيا بقدرة خمسة كيلو لضمان استمرار عمل الوحدة الصحية في فترات انقطاعات التيار الكهربائي.

إلى ذلك قام المدير العام لمديرية تريم بتدشين تشغيل مشروع مياه الشرب لمنطقة مشغة بالطاقة الشمسية الذي يستفيد منه قرابة مائتي نسمة.

ويعد المشروع إضافة جديدة للتخفيف من تكاليف التشغيل بوقود الديزل واستخدام طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة بتكاليف مخفضة.

ونوه المدير العام لمديرية تريم بالعلاقة المتميزة بين شركة بترومسيلة والمجتمعات المحلية في مناطق عملياتها النفطية والتي أثمرت تنفيذ هذه المشاريع.

ولفت هويدي إلى التوأمة بين السلطة المحلية وشركة بترومسيلة في ترتيب الأولويات مثمناً تفاعل إدارة الشركة في التعاطي بإيجابية مع المتطلبات والاحتياجات التنموية.

وعبر مدير عام تريم عن ثقته في الكوادر الوطنية التي تدير عمليات الشركة والتي تحرص على أداء واجبها الوطني وعلى رأسها المدير العام التنفيذي للشركة الأستاذ محمد أحمد بن سميط.

رافق المدير العام الشيخ عارف الزبيدي رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والأخ رامي أمين الكثيري منسق العلاقات بشركة بترومسيلة القطاع 53 وعدد من الشخصيات الاجتماعية