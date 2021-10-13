شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد إجتماع طارئ بعدد من الجهات المختصة لمعالجة ماتبقى من مخلفات "شاهين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق اجتماعاً طارئاً ضم فيه عدد من الجهات المختصة وذات العلاقة في جوانب الخدمات بساحل حضرموت لمعالجة ماتبقى من المخلفات والأضرار والمعوقات التي خلّفتها الأمطار والسيول الناتجة عن الحالة المدارية شاهين والتي تأثرت بها مدينة المكلا في أواخر الأسبوع الماضي ، وذلك بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية يالمحافظة ممثلة بسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .



وخلال الإجتماع شدد " بارزيق " على توحيد الجهود خلال هذه الحملة الشاملة وتفعيل دور التواصل المباشر للجهات المختصة في ما بينها البين ، وتنظيم حركة السير أثناء بما لا يتعارض في تعطيل مصالح المواطنين والعمل .

وناقش الاجتماع آلية العمل في تنفيذ حملة التحسين التي أقرتها السلطة والمزمع تنفيذها يوم الخميس القادم الموافق 14 أكتوبر ، إذ تتضمن تنظيف الشوارع والمناطق، و رفع تراكمات الأتربة والانهيارات الصخرية ، ومعالجة مشكلات شبكات المياه التي تعرضت للإنهيار وانسداد غرف تفتيش الصرف الصحي التي أدت إلى طفح المجاري في معظم الشوارع العامة عقب الأمطار والسيول ، كما ناقش أيضاً توزيع المهام والتنسيق بين الجهات المختصة وذات العلاقة بهدف تحسين المدينة وعودة الحياة لطبيعتها كما كانت عليه في السابق وأفضل.