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تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الأربعاء

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأربعاء وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  336

 

الدولار     :  1280

 

الدرهم الإماراتي: 338

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  338

 

الدولار     :  1285

 

الدرهم الإماراتي: 340

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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