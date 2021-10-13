- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. هجوم لأبطال الجيش يكبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية امس هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش تمكنوا خلال الهجوم من تدمير قدرات المليشيا في تلك المواقع وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح.
كما تمكن الجيش من استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.
وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.