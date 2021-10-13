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مأرب.. هجوم لأبطال الجيش يكبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة الكسارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

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شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية امس هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش تمكنوا خلال الهجوم من تدمير قدرات المليشيا في تلك المواقع وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح.

 

كما تمكن الجيش من استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

 

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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