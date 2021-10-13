شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي تتهم مشرف كبير بخيانتها في مأرب بعد تبخر انتصار الجوبة أمام هجوم القبائل.. أسرى وقتلى ونكسة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت جماعة الحوثي الموالية لإيران، أحد المشرفين في صفوف قياداتها الميدانية، بالخيانة العظمى وحملته المسؤلية الكاملة خلف مصرع العشرات وأسر آخرين في جبهة الجوية جنوب محافظة مأرب بعد أن صنعت منه بطلا لوقت قصير.

وقالت مصادر مقربة لنافذة اليمن، أن المليشيات الحوثية اتهمت المشرف أبو زيد المدعو سعيد بحيبح المعيين وكيلاً لمحافظة مأرب من قبل الانقلابيين، بالخيانة مطالبة بالقبض عليه وتصفيته بعد ظهوره، أمس الثلاثاء بالصور من أمام مستشفى 26 سبتمبر في مدينة واسط عاصمة مديرية الجوبة.

كما حمل الحوثيون المدعو سعيد بحيبح مسؤلية مصرع العشرات وأسر أكثر من 70 عنصراً من قبل قوات القبائل الموالية للشرعية في المواجهات الأخيرة التي خاضتها ضد العناصر المتسللة إلى مدينة واسط عاصمة مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وكانت المليشيات الحوثية قد تمكنت بقيادة المدعو سعيد بحيبح، عبر قرية رخوم من التسلل إلى سوق الجوبة ومدينة واسط حيث صنع نشطاء الحوثي من سعيد بحيبح بطلا كبيرا لوقت قصير حتى جاءت النكسة واتهموه بالخيانة.

وأكدت مصادر قبلية لنافذة اليمن أن قوات القبائل شنت هجوما مضادا إلى جانب تنفيذ عملية التفاف ناجحة أطبقت من خلالها الكماشة على العناصر المتسللة في مدينة واسط وسوق الجوبة ما أدى إلى مصرع العشرات وأسر أكثر من 70 عنصراً.

وأعلن التحالف العربي، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية، في مديرية العبدية، جنوبي مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، إنه استهدف 9 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا.

لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في المديرية.