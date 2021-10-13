اخبار الخليج / اخبار اليمن

الدولار يقترب من 1300.. أسعار الصرف اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لبحثكم عن خبر الدولار يقترب من 1300.. أسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، والتي جاءت كالآتي :

اسعار العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 600 ريال

بيع = 602 ريال

الريال السعودي

شراء =158 ريال

بيع = 158.5 ريال

اسعار العملات في عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 1280 ريال

بيع = 1285 ريال

الريال السعودي

شراء = 336 ريال

بيع = 338 ريال

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يقترب من 1300.. أسعار الصرف اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا