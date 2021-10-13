شكرا لبحثكم عن خبر الدولار يقترب من 1300.. أسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، والتي جاءت كالآتي : اسعار العملات في صنعاء الدولار الأمريكي شراء = 600 ريال بيع = 602 ريال الريال السعودي شراء =158 ريال بيع = 158.5 ريال اسعار العملات في عدن الدولار الأمريكي شراء = 1280 ريال بيع = 1285 ريال الريال السعودي شراء = 336 ريال بيع = 338 ريال

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