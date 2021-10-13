شكرا لبحثكم عن خبر جريمة جديدة .. يمني يقتل زوجته تعذيبا ويرمي جثنها من على قمة جبل “صور” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن من أبناء مديرية حراز بمحافظة صنعاء على قتل زوجته، ورميها من أعلى جبل في القرية، وأبلغ شقيقته بالجريمة.

وأوضحت مصادر محلية تفاصيل القصة، في إحدى قرى مديرية حراز بمحافظة صنعاء، حيث أقدم مواطن من أبناء المنطقة على قتل زوجته حياه علي صالح فريع، من مديرية بني سعد بمحافظة المحويت، بعد ضربها، ليل الجمعة الماضية، ورميها من أعلى الجبل الذي يُطل عليه المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة، يتمية، ووقعت ضحية زواج بدل، وأن حياتها لم تستقر مع زوجها الجاني، منذ سنوات، رغم إنجابهما 3 بنات.. موضحة أن أقارب الزوجة، كانوا يعيدونها إلى زوجها بعد تعرضها للضرب والتعنيف خلال السنوات الماضية، حفاظًا على استمرار الزواج.

وتابعت المصادر، أن آخر مشكلة كانت بين الزوجين قبل يومين من الحادثة، حيث أعادها أعمامها إلى زوجها، الذي بدوره أودع أطفاله لدى الجيران وقام بتعذيب الزوجة، ونحرها قبل أن يتخلص من جثتها ويلقيها من أعلى الجبل خلف المنزل.

وأضافت المصادر أن الجاني، أبلغ شقيقته المتزوجة زواج البدل، أن زوجته توفيت، وحينما أفاق أهل القرية وجدوا الجثة مرمية أسفل الجبل وعليها آثار تعذيب، وحاول الجاني تبرئة نفسه، ورمى نفسه من علو منخفض أسفر عن إحداث كسر في يده.

وأكدت المصادر أن الأهالي أبلغوا الجهات المعنية وطالبوا بسرعة القصاص من الجاني، ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم العبث بحياة الآخرين.

ورصدت صور وثقها الأهالي، ، أظهرت الزوجة وهي مرمية في الجبل،