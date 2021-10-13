شكرا لبحثكم عن خبر هذه هي القوات العسكرية التي أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع من الجوبة بعد لحظات من وصولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن القوات العسكرية التي دفعت بها الحكومة الشرعية من مدينة مأرب، إلى مديرية الجوبة، وأجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية على التراجع بعد أن توغلت في أطراف المديرية، الساعات الماضية.

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن التعزيزات العسكرية التي وصلت الجوبة، تضم وحدات من قوات المهام الخاصة والتدخل السريع، بالإضافة إلى عدد كبير من مقاتلي أبناء القبائل.

وبحسب المصادر فإن قوات المهام الخاصة والتدخل السريع، أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع، من أطراف مديرية الجوبة، بعد أن خاضت معارك طاحنة ضد المليشيات خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح خلال المواجهات، وأن جثث مقاتلي المليشيات متناثرة بالوديان.