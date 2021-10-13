شكرا لبحثكم عن خبر هجوم سعودي لاذع على وزير في حكومة الشرعية بسبب هذه الشجرة " صورة " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن الاعلامي السعودي، خالد آل هميل السبيعي، امس الثلاثاء، هجوما لاذعا على وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، بسبب شجرة الصداقة.

وقال السبيعي، إن ‏وزير الخارجية اليمني يزرع شجرة الصداقة في (بلغراد)بينما بلاده من شمالها الى جنوبها تحترق بالقتل والدمار والجوع على يد الحوثي والأحزاب اليمنية الآخرى التي وضعت من كل بقعة (محافظة أوقرية )في ارض اليمن (تجارةومصالح خاصة).

واختتم الإعلامي السعودي، وهو رئيس الهيئة العليا لاتحاد الإعلاميين العرب بقوله: "وزير الخارجية اليمني مشغولا بالفسحة والإستجمام وبلاده تحترق".

وكان بن مبارك قد شارك مع نظرائه من وزراء الخارجية في زراعة شجرة الصداقة في ‎بلغراد، على هامش الإجتماع رفيع المستوى للذكرى 60 لتأسيس حركة عدم الإنحياز.