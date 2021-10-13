شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن أول يوم يبدء فيه فصل الشتاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني عن اول ايام دخول فصل الشتاء . وقال الفلكي محمد عياش في بلاغ له انه وِفقاً لِلموقِع الفلكي لِليمن، ودرجة الميل الزاوي لِلشمس إلى جِهة الاُفق الجنوبي سيكون يوم الخميس اول ايام دخول فصل الشتاء . واوضح عياش ان بِداية فصل الشِتاء سيكون مع يوم الخميس 14/اُكتوبر، والذي يَستمر لِثلاثة أشهُر حتى مُنتصف يناير2022 .

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