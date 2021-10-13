شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن السبب الأبرز لجعل الحوثيين هم الأقوى والاسرع تقدما في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفصح نائب المدير التنفيذي بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أسامة الروحاني، الثلاثاء، عن السبب الابرز لجعل المتمردين الحوثيين هم الاقوى والاسرع تقدما في محافظة مارب، الغنية بالنفط، خلال تصعيدهم الاخير الذي بدء منذ فبراير الماضي.

وقال في تغريدة على حسابة بموقع التدوين المصغر "تويتر" وعنونها بسؤال "هل أوشكت مارب على السقوط؟، إنه سؤال لا يسر خاطر، ولكن أداء "الشرعية" الرخو واللامسؤول، إضافة الى الانقسامات بداخلها يجعل الحوثي أقوى في جبهات مارب ويتقدم بسرعة مستغربة".

وأضاف: لا يمكن للحوثي أن يكون الاقوى مهما حشد من مقاتلين ولكن الطرف الاخر هو الذي يضعف ويتفكك كل يوم….الخلل في القيادة"؛ في إشارة الى الرئيس هادي ونائبه و وزير الدفاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع صحيان مفاجئ لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء امس الثلاثاء، أشاد فيه خلال مكالمة هاتفية مع محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، بالصمود الاسطوري للجيش اليمني والقبائل في المحافظة بوجه همجية الحوثيين، على الرغم من توجيه نداءات متكررة بتحريك كافة الجبهات، والغاء ستوكهولم، واستئناف معركة الحديدة.