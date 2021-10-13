شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الدفاع اليمنية تدرج مناطق في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب إلى مسرح العمليات القتالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الاركان اليمنية ادراج منطقة في محافظة البيضاء الى مسرح عمليات عسكرية خلال الساعات القادمة.

وقالت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ان طريق (الجوبة حريب مأرب - الجوبة قانية البيضاء) منطقة عمليات عسكرية.

واهابت قيادة وزارة الدفاع، بجميع الأخوة المواطنين والأهالي الالتزام حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تغير موازين المعارك واستعادة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية زمام المبادرة في معارك الجوبة جنوب مأرب عقب تمكن المليشيات الحوثية من التسلل الى قرية واسط بين حريب والجوبة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، شنت مساء اليوم هجوما واسعا في اطراف جنوب مديرية الجوبة واستعادة السيطرة على نقطتين في الخط العام بطريق حريب الجوبة، علاوة على استمرار زحف القوات لفك الحصار على العبدية وطرد المليشيات الحوثية من أطراف الجوبة جنوب مأرب.