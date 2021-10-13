شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قبل قليل إلى العاصمة عدن، حسب ما أفادت مصادر إعلامية.

ووصل معين عبر مطار عدن برفقة عدد من الوزراء، بعد زيارة قصيرة إلى مصر، والتي كانت بدعوى رسمية.

والأحد غادر معين، على رأس وفد حكومي رفيع، متوجهاً إلى العاصمة القاهرة، في زيارة رسمية قصيرة لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والنقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، سبق وعاد إلى العاصمة عدن أواخر سبتمبر الماضي، لأول مرة بعد ستة أشهر من مغادرته العاصمة عدن، وعرقلة أطراف في الشرعية لهذه العودة.

ومنذ عودته شهدت العاصمة عدن أحداث أمنية مؤسفة وتحديدا أحداث كريتر، والتفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووزير الزراعة، وسط اتهامات لقوى معادية لا تريد استقرار العاصمة عدن وممارسة الحكومة لمهامها من عدن.