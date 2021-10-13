شكرا لبحثكم عن خبر مدرسة بنات في السعودية تفجر مفاجئة صادمة واولياء الأمور في ذهول بعد وصول الامور لحد غير متوقع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرسلت إدارة إحدى المدارس الثانوية للبنات بمدينة أبها، رسالة إلكترونية لهواتف جميع أولياء أمور الطالبات، تضمنت إنذار الطالبات بإغلاق باب المدرسة في حال تأخر الطالبة عن الحضور، في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق. وبحسب “الوطن”تضمنت الرسالة أنه في حال حضور الطالبة بعد هذا الوقت سيتم منعها من دخول المدرسة، حتى يتواصل ولي الأمر مع الإدارة لذكر سبب التأخير، كما ذيلت الرسالة الإلكترونية باسم مديرة المدرسة. وأثارت الرسالة والتي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا بين الأهالي وعبر عدد من أولياء الأمور عن انزعاجهم الشديد من الرسالة. وقالت “الصحيفة” أنه بالرجوع إلى الدليل الإجرائي، الذي عمم على إدارات التعليم ومديري ومديرات المدارس هذا العام، من قبل وزارة التعليم، يتبين مخالفة الرسالة، حيث ينص التعميم على التدرج في الإجراءات، ولم يرد فيه منع الطالبة من دخول المدرسة، أو انتظار التواصل من والدها.

كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة بنات في السعودية تفجر مفاجئة صادمة واولياء الأمور في ذهول بعد وصول الامور لحد غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.