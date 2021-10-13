شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن السيطرة على مديرية الجوبة المحاذية لمدينة مارب وتظهر أمام منزل اللواء ‘‘مفرح بحيبح’’(صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت مليشيا الحوثي على عدد من مناطق مديرية الجوبة بمحافظة مارب، الثلاثاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي تمكنت من دخول قرية واسط في مديرية الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، في ظل اشتداد المعارك في جبهات أخرى في المحافظة.

وأظهرت صور لقيادي حوثي، قالت المصادر يدعى سعيد بحيبح، المعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلًا لمحافظة مارب، من أمام مستشفى 26 سبتمبر العام في قرية واسط بمديرية الجوبة.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات ‘‘تمكنت من التسلل عبر قرية رخوم إلى سوق الجوبة’’ دون مقاومة من قبل القوات الحكومية هناك.

كما أظهرت صور أخرى تداولتها حسابات حوثية، لعدد من عناصر المليشيات، قالت إنها من أمام منزل قائد محور بيحان، اللواء الركن مفرح بحيبح.

يأتي ذلك تزامنًا مع معارك عنيفة تشهدها مديرية العبدية المحاذية لمديرية الجوبة، في ظل حصار خانق تفرضه المليشيات عليها منذ أكثر من 3 أسابيع على التوالي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي للجيش اليمني بشأن هذه التطورات.