شكرا لبحثكم عن خبر سقوط عشرات الأسرى في جبهة العبدية .. وعملية نوعية تقلب الأمور رأسًا على عقب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، خلال معارك الساعات الماضية في جبهة العبدية بمحافظة مارب، وسقط أسرى في قبضة أبناء القبائل.

وقالت مصادر متعددة، إن عشرات العناصر الحوثية وقعوا في قبضة مقاتلي قبائل العبدية، الليلة الماضية، عقب فشل هجوم حوثي على مواقع القبائل.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 60 حوثيًا سقطوا في قبضة مقاتلي القبائل، إثر محاولتهم إحراز تقدم نحو مواقع المقاتلين في جبهة العبدية، كما أفشل المقاتلون، كل تلك الهجمات، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيات.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية، توفي عدد من جرحى المقاومة الشعبية من أبناء العبدية، نتيجة النقص الحاد في الأدوية، والمسلتزمات الطبية، والفرق المختصة، في ظل الحصار الحوثي المفروض عليهم، وعجز القبائل عن نقل الجرحى إلى خارج المديرية.

وأكدت المصادر أن 3 جرحى فارقوا الحياة نتيجة نقص الأدوية، والفرق والمستلزمات الطبية، فيما لايزال نحو 56 جريحًا بحاجة ماسة لنقلهم إلى مستشفيات خارج المديرية.

وفي الصعيد ذاته، سخرت مليشيا الحوثي من معاناة جرحى العبدية، وطالبت بتسليمهم إليها لنقلهم إلى صنعاء والبيضاء للعلاج، في ظل استمرار حصار المليشيات ومنعها من إخراج الجرحى إلى مناطق آمنة لعلاجهم.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تفرض مليشيا الحوثي حصارًا خانقًا على مديرية العبدية، محاولة اقتحامها، وتمنع وصول الأدوية والمواد الغذائية إليها، وتواصل إغلاق كافة المداخل لنقل الجرحى والمرضى إلى خارج المديرية.