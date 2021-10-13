نساء الكويت يحملن السلاح الثقيل رسمياً وهذا هو الزي المخصص لهن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، الثلاثاء، قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد. إلا أن التحاق المواطنات بالجيش سوف يقتصر خلال هذه المرحلة على “مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة”. وأكد العلي إن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في جميع المجالات وفي الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

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