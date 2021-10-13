الحكومة تبلغ غوتيريش: 35 الف من المدنيين بمأرب يحاصرهم الحوثيين ويمنعون الغذاء والدواء

أبلغت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمعاناة 35 ألف محاصر في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية منذ ثلاثة أسابيع.



ووفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية، أطلع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، لأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على الوضع المأساوي في مديرية العبدية، نتيجة الحصار الحوثي على المديرية منذ أكثر من عشرين يوما.



وقال وزير الخارجية "ان المليشيات الحوثية تمنع امدادات الغذاء والدواء والمياه عن ٣٥ ألف من السكان المدنيين بينهم اطفال ونساء بالإضافة إلى أكثر من ٤٠٠ جريح".



وأشار "ان المليشيات الحوثية تستمر باستهداف القرى والتجمعات السكانية بكل أنواع الأسلحة علاوة على استهداف ١٨ مدرسة والمستشفى الريفي بالمديرية حيث تعيش المديرية كارثة إنسانية حقيقية".



ودعا بن مبارك الأمم المتحدة ووكالاتها للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين وادانة هذا الحصار الذي يرقى إلى جريمة حرب.



ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تحاصر ميلشيات الحوثي مديرية العبدية بمحافظة مأرب من مختلف المنافذ، بغية السيطرة عليها، غير أن القبائل في تلك المديرية يواجهون ببسالة محاولات الحوثيين العسكرية للسيطرة عليها، رغم عدم وجود أي دعم عسكري أو أي امدادات صحية وغذائية.



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