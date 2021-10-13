شكرا لبحثكم عن خبر معين عبد الملك يتحدث عن المحافظ الذي نهب سبعين مليار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بأن محافظ محافظة، في نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، مارس فساداً كبيراً، قبل أن يتم إقالته.

وقال عبدالملك، في حوار مع التلفزيون اليمني الرسمي، الذي يبث من الرياض، إن هذا المحافظ –لم يذكر اسمه- أنفق 10 مليارات ريال على شراء سيارات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات بعد تبين فساد المحافظ، حيث تم تجميد 20 مليار ريال من إيرادات المحافظة، في حساب بنكي.

وأضاف رئيس الوزراء، إنه يجري الآن التحقيق في قضية فساد لنفس المحافظ بـ70 مليار ريال يمني.