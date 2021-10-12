بلادنا تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الاسكان العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية في إجتماعات الدورة السابعة والستين للجنة الفنية العلمية الأستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب بوفد ترأسه المهندس وكيل قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بوزارة الاشغال العامة والطرق علي أحمد حسن .



وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإعداد لمؤتمر الإسكان العربي والمنتديات العربية والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير وفتح مصانع ومعامل للشركات الام في الوطن العربي وتطويرها مستقبلا لإنتاج القطع الداخلية في البناء والإنشاءات واستعراض تجارب الدول العربية حول السكن الإجتماعي والعلاقة في مجال الاسكان مع افريقيا والمنظمات الدولية

وفي الاجتماع استعرض وكيل وزارة الاشغال العامة عن نتائج الحرب التي اشعلتها الميليشيات الانقلابية الحوثية على الدولة ومؤسساتها وآليات وسبل دعم بلادنا في إعادة الإعمار .. معرباً عن تقدير بلادنا للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة.

وثمن جهود كافة الدول العربية للمساهمات والمساعدات التي قدمتها وتقدمها في المجال الإنساني والإغاثي لليمن وحكومته الشرعية.

حضر الاجتماع نائب المندوب الدائم لليمن لدى الجامعة العربية الوزير المفوض د. علي صالح موسى .