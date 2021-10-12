صنعاء: إصابة مدني بانفجار لغم حوثي أثناء عمله بمزرعته في "نهم"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدني، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن ("سام محمد محمد الحنيشي") أصيب بانفجار لغم للحوثيين أثناء عمله في مزرعته بمنطقة المدفون بمديرية نهم.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إصابة ستة مدنيين منهم ثلاثة أطفال في انفجار ألغام للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق صنعاء.

واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم في عدد من المناطق اليمنية، وهي الاحصائية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.