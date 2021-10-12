شكرا لبحثكم عن خبر عرض حوثي بشأن جرحى ‘‘العبدية’’ لنقلهم إلى صنعاء للعلاج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي استهتارها بمعاناة المدنيين المحاصرين في مديرية العبدية بمحافظة مارب، مطالبة بتسليم الجرحى من أبنائها، للعلاج في المستشفيات الخاضعة لها في صنعاء.

وفي تشفٍ واضح بمعاناتهم قال القيادي في المليشيات محمد الحوثي، جماعته على استعداد لنقل الجرحى من أبناء مديرية العبدية، إلى صنعاء لتلقي العلاج، متهمًا مقاتلات التحالف باستهدافهم.

وطالب الحوثي، التحالف، بالسماح بنقلهم إلى صنعاء، لتلقي العلاج، وهو ما اعتبره مراقبون قبولًا بالاستسلام للمليشيات لتصفيتهم.

وفي وقت سابق، قدم القيادي الحوثي حسين العزي، عرضًا بنقل الجرحى من أبناء العبدية إلى مستشفيات صنعاء والبيضاء، لعلاجهم، حيث تسيطر عليها مليشياته، مؤكدًا رفض المليشيات السماح للجرحى بالخروج من المديرية، ومواصلة الحصار المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.