وزير الخارجية وشؤون المغتربين يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على الوضع المأساوي في العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب نتيجة الحصار الحوثي على المديرية منذ أكثر من عشرين يوما.



وقال وزير الخارجية خلال اتصاله الهاتفي بأمين عام الامم المتحدة ان المليشيات الحوثية تمنع امدادات الغذاء والدواء والمياه عن ٣٥ ألف من السكان المدنيين بينهم اطفال ونساء بالإضافة إلى اكثر من ٤٠٠ جريح، لافتا الى ان المليشيات الحوثية تستمر باستهداف القرى والتجمعات السكانية بكل أنواع الأسلحة علاوة على استهداف ١٨ مدرسة والمستشفى الريفي بالمديرية حيث تعيش المديرية كارثة إنسانية حقيقية.

ودعا بن مبارك الأمم المتحدة ووكالاتها للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين وادانة هذا الحصار الذي يرقى إلى جريمة حرب.