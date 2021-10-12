شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يتوقع صرف رواتب الجيش بعدن خلال الأيام القليلة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى إعلامي عسكري المنشورات التي يتناقلها نشطاء التواصل الاجتماعي عن وصول مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه إلى عدن قادمأ من العاصمة السعودية الرياض حاملاً معه شروط اتفاق صرف رواتب العسكريين خلال 24ساعة .

وعبر رئيس صحيفة الجيش الصحافي علي منصور مقراط عن اسفه الشديد لكتابة ونشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات في قضية خطيرة وحساسة تمس حقوق العسكريين وتسهنهم بحقوقهم المشروعة والمكتسبة وهي رواتبهم ولقمة عيش أطفالهم وأسرهم ومصدرهم الوحيد المتوقفة للشهر التاسع على التوالي

وأوضح الإعلامي العسكري علي مقراط ان مدير مالية الجيش العميد عبدالله عبدربه لم يصل عدن بل غادرها بالأمس إلى مصر للعلاج وهو يتابع مع طاقمه المالي الإداري للرواتب وفي كل يوم ونائبه العميد علي الظبي وبقية رؤوساء الشعب المتخصصة شبه دوام في البنك المركزي لمتابعة صرف رواتب العسكريين.

لافتأ أن العميد عبدالله عبدربه يرفض التصريحات الإعلامية أو ادلاء اي معلومات عن وقت صرف الرواتب حتى لو كانت ستصرف بعد ساعة واحدة فقط ويرفض التعليق حتى على تساؤلاتنا في الاعلام والصحافة العسكرية لإدراكه بوضع وحساسية قضية كهذه وضمان مصداقية الوفاء فيها ويختصر إجابته على تساؤلاتنا عن الراتب بكلمة أن شاء الله.

واستغرب مقراط من تلك الأخبار والمنشورات الكاذبة والملفقة التي يدسها بعض ضعفاء النفوس عن رواتب العسكريين. وتسائل ما الذي يستفيد هؤلاء من الكذب.

واستدرك قائلاً : اتوقع انفراجه مفاجئة لرواتب منتسبي الجيش والأمن خلال الأيام المقبلة. وقد اعلن رئيس الوزراء معين عبدالملك عن انتظامها في حديثه الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.والذي وصل الليله إلى عدن قادمأ من العاصمة المصرية القاهرة وسترونا نبشر بالخبر العاجل لهذه القضية المؤلمة التي أنهكت اشرف وانزه الرجال منتسبي الجيش والأمن والله المستعان